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В Шахтах Ростовской области загорелась подстанция

В Ростовской области в городе Шахты загорелась подстанция. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил первый заместитель главы города Владимир Петров.

Источник: РИА "Новости"

«В 19:25 из-за возгорания подстанции по ул. Текстильная, 35, была отключена линия электропередачи», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Он отметил, что причины происшествия устанавливаются. По информации энергетиков, примерное время восстановления электроснабжения — три часа.

Ранее, 27 августа, сообщалось о пожаре в селе Журавка Богучарского района Воронежской области. Огонь после возгорания травы перекинулся на жилые дома. В тот же день отмечалось, что пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате пожара не оказалось.

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