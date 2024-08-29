В Шахтах Ростовской области загорелась подстанция

«В 19:25 из-за возгорания подстанции по ул. Текстильная, 35, была отключена линия электропередачи», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Он отметил, что причины происшествия устанавливаются. По информации энергетиков, примерное время восстановления электроснабжения — три часа.
Ранее, 27 августа, сообщалось о пожаре в селе Журавка Богучарского района Воронежской области. Огонь после возгорания травы перекинулся на жилые дома. В тот же день отмечалось, что пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате пожара не оказалось.