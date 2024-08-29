В Шахтах Ростовской области загорелась подстанция

Ранее, 27 августа, сообщалось о пожаре в селе Журавка Богучарского района Воронежской области. Огонь после возгорания травы перекинулся на жилые дома. В тот же день отмечалось, что пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате пожара не оказалось.