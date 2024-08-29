Депутат Рады заявила, что F-16 по ошибке сбили сами украинцы

«По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея Moonfish Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями», — написала она в Telegram-канале.
Депутат обвинила во лжи Воздушные силы ВСУ из-за того, что те назвали крушение причиной потери самолета. «Культура лжи в командовании Воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на покровском (красноармейском — прим. ТАСС) направлении», — сказала она. По словам депутата, в связи с потерей истребителя и гибелью пилота ни один из генералов не наказан, а командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук не снят с должности.
Ранее американский чиновник подтвердил газете The Wall Street Journal, что Украина потеряла первый из поставленных ей истребителей F-16. При этом неназванный представитель американских властей выступил с утверждением, что самолет не был сбит, а крушение произошло из-за ошибки пилота. Позже в Воздушных силах ВС Украины подтвердили гибель украинского пилота Меся, который, по данным телеканала CNN, обучался управлению F-16. В Генштабе ВСУ также сообщили, что военнослужащий погиб во время воздушного боя в результате крушения самолета.