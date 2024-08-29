29 августа Газета.Ру События

Депутат Рады Безуглая: истребитель F-16 сбили украинской ракетой Patriot

Украина потеряла первый из переданных ей американских истребителей F-16. В генштабе ВСУ заявили, что это произошло 26 августа во время отражения массированного ракетного удара со стороны РФ. Причину крушения самолета власти страны не назвали. Однако нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили украинской ракетой Patriot. Пентагон при этом отказался комментировать катастрофу и подтверждать данные о том, что самолет был сбит.