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Что произошло в Иркутске в ночь на 30 августа 2024 года: последние новости

Дерево упало на жилой дом в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске на деревянный жилой дом обрушилось дерево. О пострадавших не сообщается. Инцидент произошел на улице Кайская Свердловского района. Прокуратура организовала проверку.

В Зиминском районе 15-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с грузовиком. Школьник не убедился в безопасности движения и угодил под колеса авто.

В Октябрьском и Куйбышевском районах Иркутска на три дня отключат холодную воду. Такая мера связана с проведением ремонтных работ. Холодное водоснабжение будет прекращено с 29 августа, а возобновится 31.

После капитального ремонта в поселке Мама открылся детсад. С ввода в эксплуатацию в 80-х в здании не проводили капремонт, а только выборочные работы. Учреждение уже работает и принимает воспитанников в возрасте от полутора до семи лет.