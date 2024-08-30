Что произошло в Иркутске в ночь на 30 августа 2024 года: последние новости

В Иркутске на деревянный жилой дом обрушилось дерево. О пострадавших не сообщается. Инцидент произошел на улице Кайская Свердловского района. Прокуратура организовала проверку.
В Зиминском районе 15-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с грузовиком. Школьник не убедился в безопасности движения и угодил под колеса авто.
В Октябрьском и Куйбышевском районах Иркутска на три дня отключат холодную воду. Такая мера связана с проведением ремонтных работ. Холодное водоснабжение будет прекращено с 29 августа, а возобновится 31.
После капитального ремонта в поселке Мама открылся детсад. С ввода в эксплуатацию в 80-х в здании не проводили капремонт, а только выборочные работы. Учреждение уже работает и принимает воспитанников в возрасте от полутора до семи лет.