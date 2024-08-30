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Едва не сгорели из-за вайфая. Соседка спасла трех детей на пожаре в Иркутской области

Три ребенка едва не погибли из-за замыкания роутера в Зиме.

Источник: Комсомольская правда

Вайфай роутер едва не стал причиной трагедии в городе Зима Иркутской области. Все произошло ранним утром, когда трое детей спокойно спали в своих комнатах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожар произошел в двухквартирном деревянном доме.

— Мать работала по хозяйству во дворе. Соседка, почувствовав запах гари, выбежала на улицу и увидела дым начала стучать в окна, тем самым разбудила детей, — поделились в ведомстве.

Услышав крики соседки, мальчики выбежали на улицу и никто не пострадал. Чтобы потушить огонь, на месте пожара работало восемь специалистов и три автоцистерны. Площадь поражения пламенем составила 31 квадратный метр.

Три ребенка едва не погибли из-за замыкания роутера в Зиме. ГУ МЧС по Иркутской области

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе 15-летний подросток попал под колеса грузовика. Школьник был за рулем велосипеда и не убедился в безопасности движения.