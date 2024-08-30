Едва не сгорели из-за вайфая. Соседка спасла трех детей на пожаре в Иркутской области

Вайфай роутер едва не стал причиной трагедии в городе Зима Иркутской области. Все произошло ранним утром, когда трое детей спокойно спали в своих комнатах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожар произошел в двухквартирном деревянном доме.