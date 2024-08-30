Следствие наложит арест на люксовые иномарки экс-замглавы МО Попова

По его словам, Попов владеет автомобилями Mercedes-Benz A-Class A 200 и Toyota стоимостью несколько миллионов рублей. Также на него оформлен земельный участок в Химкинском районе Подмосковья. В свою очередь адвокат Попова Игорь Дюкин заявил в беседе с ТАСС, что пока ему ничего неизвестно о планах наложить обеспечительный арест на имущество его подзащитного.