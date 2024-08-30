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Следствие наложит арест на люксовые иномарки экс-замглавы МО Попова

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГВСУ СК РФ наложат арест на дорогостоящие автомобили бывшего заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова, который подозревается в особо крупном мошенничестве, после оценки причиненного им ущерба. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Органы следствия обязательно наложат обеспечительный арест на имущество Попова. Это будут дорогостоящие машины, которые имеются у генерала в собственности, земельный участок в Подмосковье, а возможно, и еще какое-то имущество. Но сначала будет проведена оценка ущерба по делу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Попов владеет автомобилями Mercedes-Benz A-Class A 200 и Toyota стоимостью несколько миллионов рублей. Также на него оформлен земельный участок в Химкинском районе Подмосковья. В свою очередь адвокат Попова Игорь Дюкин заявил в беседе с ТАСС, что пока ему ничего неизвестно о планах наложить обеспечительный арест на имущество его подзащитного.

СК
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