Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ

«Интенсивность работы большая, работаем очень часто, очень много. В день может быть до десяти выездов. Ребята в готовности отработать максимально быстро и четко. Если брать глобально, то противник устает, резервов мало, видимо, у них. Не скажу, что легко, но лучше, чем было, противник устал», — отметил старшина батареи с позывным Австралиец.