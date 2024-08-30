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Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Сорвали ротацию. Ребята представлены к награде», — рассказал старший офицер батареи РСЗО с позывным Каспий на видео, предоставленном оборонным ведомством.

Он добавил, что с помощью «Градов» ВС РФ могут уничтожать личный состав, легкобронированную технику, укрепрайоны и наблюдательные пункты противника.

«Интенсивность работы большая, работаем очень часто, очень много. В день может быть до десяти выездов. Ребята в готовности отработать максимально быстро и четко. Если брать глобально, то противник устает, резервов мало, видимо, у них. Не скажу, что легко, но лучше, чем было, противник устал», — отметил старшина батареи с позывным Австралиец.