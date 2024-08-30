Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ

«Сорвали ротацию. Ребята представлены к награде», — рассказал старший офицер батареи РСЗО с позывным Каспий на видео, предоставленном оборонным ведомством.
Он добавил, что с помощью «Градов» ВС РФ могут уничтожать личный состав, легкобронированную технику, укрепрайоны и наблюдательные пункты противника.
«Интенсивность работы большая, работаем очень часто, очень много. В день может быть до десяти выездов. Ребята в готовности отработать максимально быстро и четко. Если брать глобально, то противник устает, резервов мало, видимо, у них. Не скажу, что легко, но лучше, чем было, противник устал», — отметил старшина батареи с позывным Австралиец.