Новый фигурант по делу «Крокуса» мог получить гражданство России

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. Число погибших составляет 144 человека, а пострадавших — более 500. Площадь обрушения конструкций в «Крокусе» составила семь тысяч квадратных метров. Последние подробности о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».