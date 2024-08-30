Экс-силовиков судят за помощь мигрантам попасть в Новосибирскую область

Руководители групп подыскивали граждан, которые готовы заплатить за въезд в страну. За денежное вознаграждение лица договаривались с местными о прописке мигрантов в своей жилплощади, а также помогали подготовить пакет документов. Фигурантка по фамилии Прищепа работала в организации, принимающей у иностранцев экзамен — на вопросы она отвечала за них.