Экс-силовиков судят за помощь мигрантам попасть в Новосибирскую область

По версии следствия, в регионе было организованно 2 группировки: под предводительством Гусейнова Гойджа и Кайрасатовой Эльмиры (в отношении женщины ведется отдельное судопроизводство).
Руководители групп подыскивали граждан, которые готовы заплатить за въезд в страну. За денежное вознаграждение лица договаривались с местными о прописке мигрантов в своей жилплощади, а также помогали подготовить пакет документов. Фигурантка по фамилии Прищепа работала в организации, принимающей у иностранцев экзамен — на вопросы она отвечала за них.
После прохождения всех процедур начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Ордынский» Пилипович Сергей направлял весь пакет документов в отдел по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области. Там оформлялся патент для легального временного пребывания граждан в России.
28 августа на заседании суда было оглашено обвинительное заключение. Пилипович Сергей обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч.1 ст. 322 УК РФ. Остальные фигуранты дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ.
Следующее заседание назначено на 15 октября 2024 года.
Ранее МК в Новосибирске писал, что 17-летний мигрант попросил женщину показать грудь и поплатился.