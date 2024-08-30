Укусила за нос подругу в караоке и попала под суд женщина в Хабкрае

В Хабаровском крае, в Амурске, завершено расследование уголовного дела, которое привлекло внимание общественности. В центре дела — 37-летняя жительница города, обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившемся в неизгладимом обезображивании лица (ч. 1 ст. 111 УК РФ), сообщает Телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.
Инцидент произошел в феврале прошлого года в одном из караоке-баров Амурска. Между обвиняемой и другой посетительницей заведения вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. Во время потасовки женщина удерживала свою оппонентку на земле и в какой-то момент укусила ее за нос, оставив рубец, который теперь навсегда останется на лице потерпевшей.
Следствие установило, что полученное телесное повреждение является неизгладимым и существенно изменило внешность пострадавшей. В настоящее время уголовное дело направлено в Амурский городской суд для рассмотрения по существу. Суду предстоит определить меру ответственности за этот инцидент, который закончился столь тяжелыми последствиями.