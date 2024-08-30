Укусила за нос подругу в караоке и попала под суд женщина в Хабкрае

Инцидент произошел в феврале прошлого года в одном из караоке-баров Амурска. Между обвиняемой и другой посетительницей заведения вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. Во время потасовки женщина удерживала свою оппонентку на земле и в какой-то момент укусила ее за нос, оставив рубец, который теперь навсегда останется на лице потерпевшей.