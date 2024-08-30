Под Новосибирском мужчина, напавший на охотоведа, получил срок

В октябре 2023 года, во время патрулирования, охотовед заметил группу людей в машине, где лежало охотничье ружьё. Одному из нарушителей не понравились действия охотоведа, и он решил напасть на него. Известно, что сам инцидент попал на камеру видеорегистратора, а охотовед успел заметить нарушителей до того, как они смогли нанести ущерб природным ресурсам региона.