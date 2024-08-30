Олбани
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском мужчина, напавший на охотоведа, получил срок

Нанести ущерб природе он не успел.

В Новосибирской области Житель Новосибирской области получил срок за нападение на охотоведа в государственном заказнике «Кудряшовский бор». Об этом рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

— В ходе обследования территории охотовед обнаружил группу лиц в автотранспорте, в салоне которого находилось охотничье ружье, — рассказали в ведомстве.

В октябре 2023 года, во время патрулирования, охотовед заметил группу людей в машине, где лежало охотничье ружьё. Одному из нарушителей не понравились действия охотоведа, и он решил напасть на него. Известно, что сам инцидент попал на камеру видеорегистратора, а охотовед успел заметить нарушителей до того, как они смогли нанести ущерб природным ресурсам региона.

26 августа суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначили год лишения свободы с испытательным сроком на такой же период.

В Министерстве природных ресурсов Новосибирской области напомнили, что в заказнике охотиться нельзя, а также запрещено находиться с огнестрельным оружием, капканами, собаками и ловчими птицами. За нарушение этих правил предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы до двух лет или срок в колонии на такой же период.