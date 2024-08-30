Эпичное ДТП успел снять на видео турист на Золотом мосту

Парень тут же отлетел в сторону лееров, но на кадрах видно, что он пытается встать после падения. О состоянии молодого человека пока ничего неизвестно. Надеемся, что с ним все хорошо, и после этой ситуации он теперь всегда будет внимателен на дороге. Кадры с места ДТП мы опубликовали в нашем telegram-канале.