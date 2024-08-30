Эпичное ДТП успел снять на видео турист на Золотом мосту

На Золотом мосту Владивостока на полосе в сторону района Чуркин произошло нелепое и в то же время эпичное ДТП. Мопедист отвлекся на туристов в автобусе, чтобы поздороваться, но не выдержал дистанцию и врезался в иномарку, что ехала перед ним, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Парень тут же отлетел в сторону лееров, но на кадрах видно, что он пытается встать после падения. О состоянии молодого человека пока ничего неизвестно. Надеемся, что с ним все хорошо, и после этой ситуации он теперь всегда будет внимателен на дороге. Кадры с места ДТП мы опубликовали в нашем telegram-канале.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как пьяный водитель с беременной пассажиркой влетели в леера на Золотом мосту во Владивостоке. Момент аварии успел снять человек, который ехал в это время по мосту в сторону острова Русский. Он же один из первых подбежал к виновнику ДТП и увидел, что с ним в салоне сидит перепуганная беременная пассажирка в крови.