Массовое ДТП в Новосибирске: автобус и троллейбус собрали «паровозик»

Жители города отметили, что на этом же участке накануне произошло два аналогичных ДТП с разницей всего в три часа. Местные автомобилисты предположили, что на кольце Берёзовой рощи могут действовать автоподставщики, и призывают всех водителей быть особенно внимательными на данном участке дороги.