Массовое ДТП в Новосибирске: автобус и троллейбус собрали «паровозик»

29 августа в 18:00 на кольце Берёзовой рощи в Новосибирске произошло массовое ДТП, которое вызвало двухчасовую пробку. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале АСТ-54 Black.
По информации очевидцев, кроссовер Suzuki врезался в пассажирский автобус, который, в свою очередь, столкнулся с троллейбусом. В результате три транспортных средства «встали паровозиком», полностью блокировав проезжую часть.
Жители города отметили, что на этом же участке накануне произошло два аналогичных ДТП с разницей всего в три часа. Местные автомобилисты предположили, что на кольце Берёзовой рощи могут действовать автоподставщики, и призывают всех водителей быть особенно внимательными на данном участке дороги.