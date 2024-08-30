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Массовое ДТП в Новосибирске: автобус и троллейбус собрали «паровозик»

Жители города отметили, что на этом же участке накануне произошло два аналогичных ДТП с разницей всего в три часа.

Источник: Соцсети

29 августа в 18:00 на кольце Берёзовой рощи в Новосибирске произошло массовое ДТП, которое вызвало двухчасовую пробку. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале АСТ-54 Black.

По информации очевидцев, кроссовер Suzuki врезался в пассажирский автобус, который, в свою очередь, столкнулся с троллейбусом. В результате три транспортных средства «встали паровозиком», полностью блокировав проезжую часть.

Жители города отметили, что на этом же участке накануне произошло два аналогичных ДТП с разницей всего в три часа. Местные автомобилисты предположили, что на кольце Берёзовой рощи могут действовать автоподставщики, и призывают всех водителей быть особенно внимательными на данном участке дороги.