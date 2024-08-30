Группировка «Север» поразила технику ВСУ в курском приграничье

«В ходе выполнения боевых задач подразделения БПЛА группировки “Север” поражают боевую технику ВСУ. На кадрах операторы, осуществив запуск FPV-дрона, умело заходят на цели и фиксируют попадание по противнику. В любые погодные условия специалисты продолжают поражать противника», — сказали в ведомстве.
По словам командира взвода ударных БПЛА, ВСУ задействовали в Курской области большое количество западной техники, например, бронетранспортеры М113 и MaxxPro, а также украинские бронемашины «Казак». «Когда расчет наблюдения у меня вскрывает [цель], здесь уже включаются в работу расчеты FPV, а также расчеты “сбросников” на “Мавиках” (дронах типа Mavic, — прим ТАСС), которые уже добивают мелкие группы пехоты», — рассказал он.
Военнослужащий добавил, что в ходе радиоперехватов российским военнослужащим была слышна речь иностранных наемников на стороне ВСУ, в частности говорящих на польском языке.