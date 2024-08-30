Группировка «Север» поразила технику ВСУ в курском приграничье

По словам командира взвода ударных БПЛА, ВСУ задействовали в Курской области большое количество западной техники, например, бронетранспортеры М113 и MaxxPro, а также украинские бронемашины «Казак». «Когда расчет наблюдения у меня вскрывает [цель], здесь уже включаются в работу расчеты FPV, а также расчеты “сбросников” на “Мавиках” (дронах типа Mavic, — прим ТАСС), которые уже добивают мелкие группы пехоты», — рассказал он.