Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении

«После определения направления полета БПЛА, военнослужащие открыли огонь из зенитной установки ЗУ-23−2 и стрелкового оружия. Также данные о беспилотнике противника были переданы расчету ЗРК “Стрела-10”, который привел комплекс в боевую готовность, вывел его на огневой рубеж и после захвата цели в визир произвел пуск ракет, уничтожив вражеского воздушного разведчика», — сообщили в оборонном ведомстве.