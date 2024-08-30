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Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении

ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил разведывательный БПЛА ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) “Стрела-10” группировки войск “Центр” уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат ВСУ, обеспечив прикрытие действий наземной группировки войск от разведывательных беспилотников противника на авдеевском направлении», — сообщили в МО РФ.

Там добавили, что военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный беспилотник самолётного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о размещении огневых позиций российских подразделений.

«После определения направления полета БПЛА, военнослужащие открыли огонь из зенитной установки ЗУ-23−2 и стрелкового оружия. Также данные о беспилотнике противника были переданы расчету ЗРК “Стрела-10”, который привел комплекс в боевую готовность, вывел его на огневой рубеж и после захвата цели в визир произвел пуск ракет, уничтожив вражеского воздушного разведчика», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что из-за высокой интенсивности применения ВСУ разведывательных БПЛА военнослужащие ВС РФ постоянно меняют огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить боевые машины.