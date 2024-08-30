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Вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес удар авиаракетами и уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.

Источник: Reuters

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен авиаракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета, уточнили в ведомстве.

По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, рассказали в министерстве.

Кроме того, Минобороны показало видеоролик, где с нескольких ракурсов видно, как вертолет выпускает ракеты.