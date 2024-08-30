Футболку и тапочки нашли на берегу водоема: поиски 8-летней девочки продолжаются в Улан-Удэ

Вечер, 29 августа, для семьи из Улан-Удэ начался со звонков в полицию. За помощью к правоохранителям обратился отец восьмилетней девочки, которая не вернулся домой с прогулки. На поиски сразу подключились полицейские, волонтеры и близкие. Пока найти школьницу не удалось.
— По словам родителей, девочка утром ушла из дома в СНТ «Тепловик» на прогулку с друзьями, однако домой так и не вернулась. Их пути разошлись после посещения магазина, откуда ребенок возвращался другой дорогой, — сообщили в ГУ МВД Бурятии.
Родители забеспокоились около шести вечера, когда дочь не вернулась домой. Тогда родные начали искать ее самостоятельно, позже подключились местные жители.
— Незамедлительно к розыску приступил личный состав ОП № 2 Управления МВД России по Улан-Удэ, а также МЧС, которые вместе с остальными участниками обследовали жилой массив СНТ и прилегающий к нему лесной. Полицейскими были опрошены соседи семьи, — сообщают в ГУ МВД республики.
Поиски велись всю ночь, примерно около полуночи на берегу водоема в 1,5 км от дома, где жила пропавшая нашли ее вещи: футболку, штаны и тапочки.
— Поисковые мероприятия были завершены к раннему утру. Ребенок на настоящий момент не найден. Отметим, семья, в которой проживает пропавшая, благополучная, — отметили в ведомстве.
30 августа к поискам подключатся водолазы. Они проверят дно водоема, где нашли одежду школьницы.