Футболку и тапочки нашли на берегу водоема: поиски 8-летней девочки продолжаются в Улан-Удэ

Вечер, 29 августа, для семьи из Улан-Удэ начался со звонков в полицию. За помощью к правоохранителям обратился отец восьмилетней девочки, которая не вернулся домой с прогулки. На поиски сразу подключились полицейские, волонтеры и близкие. Пока найти школьницу не удалось.