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За лето 2024 года на водоёмах Красноярского края утонули 83 человека

В МЧС отмечают, что среди погибших есть 8 детей.

Источник: Reuters

На водоёмах Красноярского края за лето 2024 года погибли 83 человека, включая 8 детей. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС России.

По данным ведомства, все случаи утопления среди детей и взрослых произошли во время купания на запрещённых и необорудованных пляжах. Из общего числа погибших 10 выпали из лодок и катеров, при этом большинство из них не носили спасательные жилеты.

«Около 40% погибших детей были в возрасте 7−14 лет, столько же — от 14 до 18 лет. Главная причина их смерти — безнадзорность и бесконтрольность со стороны взрослых», — рассказали в МЧС.

Отмечается, что в этом году в Красноярском крае официально действовало 19 пляжей, в настоящий момент они все закрыты. В МЧС добавили, что ежедневно акватории рек и озёр края патрулировали от 30 до 35 патрульных групп.

Напомним, в Красноярском крае за купальный сезон 2023 года утонули 73 человека, включая 21 ребёнка.

несчастный случай