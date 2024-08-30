В Красноярском крае мать и отчим избивали 9-летнего мальчика ремнем и собачьим ошейником

Тревогу забила бабушка после того, как ей позвонил внук и попросил забрать его к себе, заявив, что иначе убежит из дома, где его бьют. Женщина и ранее подозревала дочь и ее супруга в избиении мальчика, но не решалась вмешиваться в жизнь семьи, а в этот раз обратилась в полицию.