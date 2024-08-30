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В Красноярском крае мать и отчим избивали 9-летнего мальчика ремнем и собачьим ошейником

В селе Филимоново Канского района 38-летняя женщина и ее муж систематически причиняли побои 9-летнему сыну.

Источник: РИА "Новости"

Тревогу забила бабушка после того, как ей позвонил внук и попросил забрать его к себе, заявив, что иначе убежит из дома, где его бьют. Женщина и ранее подозревала дочь и ее супруга в избиении мальчика, но не решалась вмешиваться в жизнь семьи, а в этот раз обратилась в полицию.

В рамках проверки правоохранители установили, что мальчика били ремнем или собачьим ошейником за провинности в виде непрополотых грядок, отвлечения на телефон, игры с хозяйственными вещами. А в прошлом учебном году ему досталось за отрицательную оценку и несвоевременное возвращение домой.

Мать мальчика и его отчим пояснили полицейским, что свои методы считают абсолютно приемлемыми воспитательными мерами.

Инспектор ПДН доставил ребенка для осмотра в больницу, где у него обнаружили гематомы на теле. А проведенная судебно-медицинская экспертиза установила следы от ранее нанесенных травм.

«В связи с тем, что малолетний находился в социально опасном положении, в целях безопасности его поместили в Центр социальной помощи семье и детям, оказали психологическую помощь», — рассказали в ГУ МВД.

Для принятия процессуального решения по факту систематических причинений малолетнему физических и моральных страданий полицейские проинформировали следственные органы и ведомства системы профилактики.