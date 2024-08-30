В Красноярском крае мать и отчим избивали 9-летнего мальчика ремнем и собачьим ошейником

Тревогу забила бабушка после того, как ей позвонил внук и попросил забрать его к себе, заявив, что иначе убежит из дома, где его бьют. Женщина и ранее подозревала дочь и ее супруга в избиении мальчика, но не решалась вмешиваться в жизнь семьи, а в этот раз обратилась в полицию.
В рамках проверки правоохранители установили, что мальчика били ремнем или собачьим ошейником за провинности в виде непрополотых грядок, отвлечения на телефон, игры с хозяйственными вещами. А в прошлом учебном году ему досталось за отрицательную оценку и несвоевременное возвращение домой.
Мать мальчика и его отчим пояснили полицейским, что свои методы считают абсолютно приемлемыми воспитательными мерами.
Инспектор ПДН доставил ребенка для осмотра в больницу, где у него обнаружили гематомы на теле. А проведенная судебно-медицинская экспертиза установила следы от ранее нанесенных травм.
«В связи с тем, что малолетний находился в социально опасном положении, в целях безопасности его поместили в Центр социальной помощи семье и детям, оказали психологическую помощь», — рассказали в ГУ МВД.
Для принятия процессуального решения по факту систематических причинений малолетнему физических и моральных страданий полицейские проинформировали следственные органы и ведомства системы профилактики.