Челябинцы бьют тревогу из-за затопления Митрофановского кладбища

В Челябинске часть Митрофановского кладбища остаётся под водой. Горожане рассказывают, что целый квартал захоронений превратился в болото, могилы полностью затоплены. Сообщение об этом появилось в паблике «Текслер, помоги».
По словам челябинцев, вода на кладбище стоит с апреля, когда погост затопило из-за обильного таяния снегов. Ситуацию усугубили летние дожди.
«Никаких действий для решения проблемы так и не было предпринято. Памятники, кресты и могилы в ужасном, плачевном состоянии», — пишет челябинка Надежда Марусяк.
«Я тоже не могу никак попасть с мая, приехала в надежде добраться до могилы в прошлые выходные, а там вода стоит! Никогда не видела за 14 лет такое, что творится, не понимаю», — соглашается с ней Олеся Бушкова.
Горожане переживают, что с приходом осенних дождей ситуация станет только хуже, а зимой скопившаяся вода и вовсе замёрзнет.