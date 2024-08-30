Олбани
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинцы бьют тревогу из-за затопления Митрофановского кладбища

Вода среди могил стоит с середины апреля.

В Челябинске часть Митрофановского кладбища остаётся под водой. Горожане рассказывают, что целый квартал захоронений превратился в болото, могилы полностью затоплены. Сообщение об этом появилось в паблике «Текслер, помоги».

По словам челябинцев, вода на кладбище стоит с апреля, когда погост затопило из-за обильного таяния снегов. Ситуацию усугубили летние дожди.

«Никаких действий для решения проблемы так и не было предпринято. Памятники, кресты и могилы в ужасном, плачевном состоянии», — пишет челябинка Надежда Марусяк.

«Я тоже не могу никак попасть с мая, приехала в надежде добраться до могилы в прошлые выходные, а там вода стоит! Никогда не видела за 14 лет такое, что творится, не понимаю», — соглашается с ней Олеся Бушкова.

Горожане переживают, что с приходом осенних дождей ситуация станет только хуже, а зимой скопившаяся вода и вовсе замёрзнет.