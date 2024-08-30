«Испугались и убежали домой…»: вскрылись жуткие подробности исчезновения 8-летней девочки в Улан-Удэ

«Малышка, найдись!», — практически всю ночь 30 августа сибиряки молились, чтобы 8-летняя Катя (имя изменено — прим. Ред.) нашлась живой и невредимой в Улан-Удэ. Было известно, что девочка ушла в магазин с друзьями утром 29 августа в садоводстве «Тепловик». Но наступил уже вечер, а ребенок так и не вернулся. Тогда обеспокоенные родители обратились в полицию с заявлением. Поиски прекратились только утром 30 августа. К сожалению, тело Кати нашли водолазы на дне затопленного карьера. Подробности трагедии — в материале КП-Иркутск.
Нашли футболку и тапочки…
Родители заметили пропажу Кати примерно в 18:00 29 августа. Тогда родные девочки объединились с жителями садового товарищества, волонтерами и вышли на поиски ребенка. К сожалению, взрослым не удалось найти ни одной зацепки.
— 29 августа в 21.21 в улан-удэнскую полицию поступило заявление о пропаже 8-летней девочки. По словам родителей, она утром ушла из дома в СНТ «Тепловик» на прогулку с друзьями, однако домой так и не вернулась, — подтверждают в ГУ МВД Бурятии. — Незамедлительно к розыску приступили полицейские, а также сотрудники МЧС.
Тогда стало известно, что из магазина Катя уже возвращалась одна. Школьница решила пойти другой дорогой. Первым делом, полицейские и спасатели проверили садоводство, опросили соседей и семью девочки, а также обошли лес. Однако ночью 30 августа было решено проверить затопленный карьер. Увиденное шокировало…
— Около полуночи на берегу водоема в полутора километрах от дома, откуда ушла девочка, сотрудниками полиции были найдены ее вещи: футболка, штаны и тапочки, — рассказывают в полиции.
Утром 30 августа в садоводство прибыли водолазы, которые обследовали дно водоема, на берегу которого обнаружены детские вещи. Вскоре они достали тело Кати.
К делу подключился Следком Бурятии. Тогда стало известно, что днем 29 августа компания детей решила отправиться к карьеру, который был заполнен водой. Юные сибиряки хотели искупаться. Однако вскоре Катя скрылась под водой.
— Остальные дети, испугавшись, вернулись домой. Следственным отделом по данному факту проводится доследственная проверка, — сообщают в региональном СК.
Следователем производится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что семья, в которой произошло несчастье, благополучная.