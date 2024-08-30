«Испугались и убежали домой…»: вскрылись жуткие подробности исчезновения 8-летней девочки в Улан-Удэ

«Малышка, найдись!», — практически всю ночь 30 августа сибиряки молились, чтобы 8-летняя Катя (имя изменено — прим. Ред.) нашлась живой и невредимой в Улан-Удэ. Было известно, что девочка ушла в магазин с друзьями утром 29 августа в садоводстве «Тепловик». Но наступил уже вечер, а ребенок так и не вернулся. Тогда обеспокоенные родители обратились в полицию с заявлением. Поиски прекратились только утром 30 августа. К сожалению, тело Кати нашли водолазы на дне затопленного карьера. Подробности трагедии — в материале КП-Иркутск.