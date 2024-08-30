Не боялись соседей и полиции: пара из Хабаровска организовала наркобизнес

Так, 35-летний лидер группы покупал у неизвестного человека наркотик и обеспечивал группу нелегальным товаром, чтобы те его уже распространяли. Хабаровчанка вместе с 47-летним сожителем фасовали его по полимерным сверткам на партии по одному грамму.