Не боялись соседей и полиции: пара из Хабаровска организовала наркобизнес

Полицейские Хабаровска закончили расследование дела о покушении на сбыт наркотиков. Осенью прошлого года 51-летняя женщина вместе с подельниками организовала целую группировку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Так, 35-летний лидер группы покупал у неизвестного человека наркотик и обеспечивал группу нелегальным товаром, чтобы те его уже распространяли. Хабаровчанка вместе с 47-летним сожителем фасовали его по полимерным сверткам на партии по одному грамму.
«Лица, желающие приобрести наркотическое средство, должны были посредством сотовой связи договориться о приобретении наркотика, о его количестве и стоимости, а также о способе оплаты и месте передачи», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
С покупателями продавали дома или в подъезде. Один грамм отдавали на полторы тысячи рублей. Всего оперативники изъяли дома у пары 7,8 грамма, что считается крупным размером.
Расследование уголовного дела закончено. Женщина находится под подпиской о невыезде, а дела против ее подельников выделили в отдельное производство.