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В Чусовом обнаружили тела убитых женщины и ее малолетней дочери

Тела с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир города.

Источник: Комсомольская правда

Тела женщины и ее дочери с признаками насильственной смерти обнаружили 29 августа в одной из квартир Чусового.

В СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по убийству двух лиц, малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Убитыми оказались женщина 1996 года рождения и малолетний ребенок 2017 года рождения.

Следователи и криминалисты следственного управления, оперативные сотрудники краевого ГУ МВД проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают местонахождение лица, совершившего преступление.

В настоящее время проходит осмотр места преступления, проводят необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетелей. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя краевого следственного управления Дениса Головкина.

СК