В Чусовом обнаружили тела убитых женщины и ее малолетней дочери

Тела женщины и ее дочери с признаками насильственной смерти обнаружили 29 августа в одной из квартир Чусового.
В СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по убийству двух лиц, малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
Убитыми оказались женщина 1996 года рождения и малолетний ребенок 2017 года рождения.
Следователи и криминалисты следственного управления, оперативные сотрудники краевого ГУ МВД проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают местонахождение лица, совершившего преступление.
В настоящее время проходит осмотр места преступления, проводят необходимые судебные экспертизы, допрашивают свидетелей. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя краевого следственного управления Дениса Головкина.