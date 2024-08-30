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Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над четырьмя регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 18 беспилотников над территориями четырех регионов России. Об этом 30 августа сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. 11 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре — над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Ранее в тот же день губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении четырех БПЛА над регионом. Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении восьми БПЛА ВСУ за час. В результате нападения никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано. Позднее стало известно о ликвидации еще трех БПЛА над регионом.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.