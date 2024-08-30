Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над четырьмя регионами России

Ранее в тот же день губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении четырех БПЛА над регионом. Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении восьми БПЛА ВСУ за час. В результате нападения никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано. Позднее стало известно о ликвидации еще трех БПЛА над регионом.