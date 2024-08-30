Два беспилотника сбили над Крымом

«Дежурными средствами ПВО уничтожено восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Над территорией Брянской области сбиты 11 БПЛА, еще четыре — над Калужской областью и один — над Белгородской областью.
По информации Минобороны РФ, все беспилотники были самолетного типа.
В пятницу утром о сбитых БПЛА на окраине Калуги сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Накануне вечером дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря.