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Два беспилотника сбили над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Над Крымом ночью сбили два вражеских беспилотника, всего на территории российских регионов были уничтожены 18 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными средствами ПВО уничтожено восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Над территорией Брянской области сбиты 11 БПЛА, еще четыре — над Калужской областью и один — над Белгородской областью.

По информации Минобороны РФ, все беспилотники были самолетного типа.

В пятницу утром о сбитых БПЛА на окраине Калуги сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Накануне вечером дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря.