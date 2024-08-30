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Под Хабаровском на шоссе насмерть переехали 83-летнюю старушку

В Хабаровском крае насмерть сбили 83-летнюю пенсионерку на Владивостокском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

По данным Госавтоинспекции края, авария произошла сегодня утром, 30 августа, на 18-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури». Водитель Toyota Prius наехал на пожилую женщину-пешехода 1941 года рождения, которая находилась на проезжей части. От несовместимых с жизнью травм старушка погибла на месте.

По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку, ход и результаты которой контролирует краевая прокуратура.

«Выясняются обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, водитель транспортного средства был трезв», — прокомментировали в надзорном ведомстве.