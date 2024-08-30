Под Хабаровском на шоссе насмерть переехали 83-летнюю старушку

По данным Госавтоинспекции края, авария произошла сегодня утром, 30 августа, на 18-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури». Водитель Toyota Prius наехал на пожилую женщину-пешехода 1941 года рождения, которая находилась на проезжей части. От несовместимых с жизнью травм старушка погибла на месте.