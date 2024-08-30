В Воронежской области всю ночь длился режим опасности атаки БПЛА

Сегодня утром 30 августа губернатор Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотников в Воронежской области. Сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале главы региона в 6:23.
О том, что к нашим границам приближаются вражеские дроны, стало известно в 00:55. Был объявлен режим воздушной угрозы, в котором Воронежская область находилась пять с половиной часов.
Региональные власти не сообщали, были ли сбиты беспилотники. Так же не поступало на этот счет сведений и от Минобороны РФ.