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В Воронежской области всю ночь длился режим опасности атаки БПЛА

Информации о сбитых беспилотниках не поступало.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром 30 августа губернатор Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотников в Воронежской области. Сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале главы региона в 6:23.

О том, что к нашим границам приближаются вражеские дроны, стало известно в 00:55. Был объявлен режим воздушной угрозы, в котором Воронежская область находилась пять с половиной часов.

Региональные власти не сообщали, были ли сбиты беспилотники. Так же не поступало на этот счет сведений и от Минобороны РФ.