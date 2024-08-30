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Свыше ста нелегальных мигрантов выявили на складе в Подмосковье

Сотрудники правопорядка обнаружили 120 нелегальных мигрантов среди работников торгового склада в подмосковном Пушкине. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседницы «ВМ», нелегальные мигранты, которые были обнаружены на складе, были уроженцами из стран СНГ и Африки. В их отношении были составлены административные протоколы за нарушение пребывания на территории страны.

Порядка 19 человек были привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ. Мигрантам выписали штрафы в размере пяти тысяч рублей и приговорили к последующей депортации.

— Тем временем 31 нелегал помещен в специализированное учреждение до исполнения решения суда, — рассказала Петрова.

Правительство России планирует запустить реестр мигрантов-нарушителей в 2025 году. Новая мера позволит улучшить контроль над иностранными гражданами на территории страны и поможет стимулировать 630 тысяч нелегальных мигрантов покинуть РФ.

В Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью. По словам депутата от партии «Новые люди» Сарданы Авксентьевой, необходимо тщательней следить за приезжими, потому что они могут создавать религиозные ячейки.