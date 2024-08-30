Олбани
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Тагиле водитель иномарки потерял управление и сбил двух пешеходов

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 30 августа, ФедералПресс. В Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил двух мужчин-пешеходов. Один из них скончался на месте ДТП.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Обстоятельства наезда на двух пешеходов со смертельным исходом устанавливают сотрудники Госавтоинспекции в Нижнем Тагиле», — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Авария произошла на улице Индустриальной 66 в Нижнем Тагиле ранним утром. Водитель иномарки «Фольксваген», по предварительным данным, не справился с управлением и выехал с проезжай части, где шли двое мужчин-пешеходов. Трагедии избежать не удалось: оба оказались под колесами машины. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, второго доставили в больницу.

По какой причине произошла авария, и в каком состоянии в момент ДТП находился воитель иномарки, теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Назначено проведение расследования.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Екатеринбурге разыскивают мотоциклиста, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Пострадавшая школьница находится в больнице.

ГИБДД