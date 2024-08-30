В Нижнем Тагиле водитель иномарки потерял управление и сбил двух пешеходов

«Обстоятельства наезда на двух пешеходов со смертельным исходом устанавливают сотрудники Госавтоинспекции в Нижнем Тагиле», — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
Авария произошла на улице Индустриальной 66 в Нижнем Тагиле ранним утром. Водитель иномарки «Фольксваген», по предварительным данным, не справился с управлением и выехал с проезжай части, где шли двое мужчин-пешеходов. Трагедии избежать не удалось: оба оказались под колесами машины. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, второго доставили в больницу.
По какой причине произошла авария, и в каком состоянии в момент ДТП находился воитель иномарки, теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Назначено проведение расследования.
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