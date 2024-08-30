Глава СКР возмутился конфликтом в новосибирском автосалоне: менеджер выстрелил в клиента

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям предоставить доклад по расследованию стрельбы в новосибирском автосалоне. Это следует из официального заявления в телеграм-канале СК от 29 августа.
— В соцмедиа распространено видео, на котором в Новосибирске сотрудник автосалона выстрелил в ногу покупателю. По словам пострадавшего, полгода назад он приобрел здесь машину, на которую обещали гарантию. Когда он захотел ею воспользоваться, в автосалоне неоднократно отказывали, из-за чего произошел конфликт, — сообщили предварительные данные в СКР.
Инцидент произошел вечером 28 августа на улице Станционной в Ленинском районе города.
Этим летом четыре человека получили ранения в ходе перестрелки из травматов в Кировском районе Новосибирска.
Архип Ветров.