В нежилом здании Минусинска сгорели два бомжа

В Минусинске ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит проверку по факту гибели двоих человек в результате пожара.
30 августа во время ликвидации пожара в ветхом нежилом здании по ул. Красных Партизан были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками термического воздействия огня.
Предварительно установлено, что мужчина и женщина без определённого места жительства решили переночевать в здании. Рано утром 30 августа там начался пожар. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с источниками огня.
Выполняются проверочные мероприятия. Устанавливаются точные причины смерти погибших и причины возгорания.