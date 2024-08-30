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В нежилом здании Минусинска сгорели два бомжа

В произошедшем разбирается Следком.

Источник: Следственный комитет РФ

В Минусинске ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит проверку по факту гибели двоих человек в результате пожара.

30 августа во время ликвидации пожара в ветхом нежилом здании по ул. Красных Партизан были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками термического воздействия огня.

Предварительно установлено, что мужчина и женщина без определённого места жительства решили переночевать в здании. Рано утром 30 августа там начался пожар. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с источниками огня.

Выполняются проверочные мероприятия. Устанавливаются точные причины смерти погибших и причины возгорания.

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