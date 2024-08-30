Два человека пострадали при взрыве на предприятии в Дзержинске

По информации ведомства, инцидент произошел в ООО НПП «Орион» на Речном шоссе около девяти часов вечера. Что стало причиной взрыва, не уточняется. В результате пострадали двое сотрудников, еще 16 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.