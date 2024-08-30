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Два человека пострадали при взрыве на предприятии в Дзержинске

Их госпитализировали с обширными ожогами.

Источник: Комсомольская правда

Два человека пострадали при взрыве на научно-производственном предприятии в Дзержинске вечером 29 августа. Об этом сообщает нижегородская Госинспекция труда.

По информации ведомства, инцидент произошел в ООО НПП «Орион» на Речном шоссе около девяти часов вечера. Что стало причиной взрыва, не уточняется. В результате пострадали двое сотрудников, еще 16 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

— Пострадавшие госпитализированы с термическими ожогами порядка 30% поверхности тела, в том числе ожогами верхних дыхательных путей, лица, шеи, — рассказали в ГИТ Нижегородской области.

Ведомство начало расследование несчастного случая. Устанавливаются обстоятельство и причины произошедшего.

Предприятие «Орион» занимается производством наноструктурированных энергетических композитов, наполненных полимеров, металлоконструкций с применением стойких защитных покрытий, а также компонентов к стойким лакокрасочным покрытиям.