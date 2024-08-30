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В Уфе водитель элитного внедорожника сбил подростка

По факту ДТП начато административное расследование.

Источник: Башинформ

По информации столичной госавтоинспекции, накануне, около 11 часов 30 минут 33-летний уфимец за рулём «Лексус RX» напротив дома № 111 по улице Вологодской сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате дорожной аварии ребёнок с многочисленными травмами доставлен в больницу.

По факту ДТП начато административное расследование.

В ведомстве напомнили, что на территории Уфы продолжается профилактическая акция «Внимание-дети!», которая продлится до 13 сентября 2024 года.

Госавтоинспекция города Уфы напоминает, что пешеходам необходимо переходить через проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности своего движения.

Также пешеходам рекомендовали иметь световозвращающие элементы на одежде, что сделает их заметными на дороге в темное время суток и даст возможность водителям заблаговременно заметить пешеходов на проезжей части и предпринять меры, исключающие аварийные ситуации.