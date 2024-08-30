В Ростове Nissan въехал в легковушку и перевернулся

На пересечении Стачки и Машиностроительного в Ростове-на-Дону произошло ДТП с «перевертышем». Фото и видео с места происшествия прошедшим вечером опубликовали очевидцы.
Судя по съемке, на проезжей части столкнулись Nissan Almera и автомобиль «Лада», после чего одна из машин опрокинулась набок и крышей «легла» на другую припаркованную легковушку.
Машины, которые столкнулись, получили повреждения. Вероятно, царапины остались и на припаркованном авто. Люди сообщают о пострадавших, однако официально эта информация не подтверждается. Комментария по ситуации от Госавтоинспекции пока не поступало.
Напомним, водителям следует быть предельно осторожными и внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры.