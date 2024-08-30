В Новосибирске на Советском шоссе столкнулись четыре автомобиля

Утром в пятницу, 30 августа, на Советском шоссе в Новосибирске произошла массовая авария с участием как минимум четырёх автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54».
По словам очевидцев, столкновение было сильным, автомобили получили серьезные повреждения. На фотографиях с места происшествия видно, что одна из машин оказалась полностью деформированной. Также среди участников аварии оказался белый Land Cruiser без номерных знаков.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, ДТП оформлено как происшествие с материальным ущербом. Пострадавших в результате аварии нет.