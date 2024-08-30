В Новосибирской области 14-летняя школьница покончила жизнь самоубийством

В группе поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» сообщили, что в рабочем поселке Коченево Новосибирской области пропала 14-летняя девочка.
С 27 августа ее местонахождение было неизвестно.
Позже волонтеры написали, что подростка нашли погибшей.
Как рассказала подруга девочки Сиб.фм, сибирячка покончила жизнь самоубийством.
Собеседница сообщила, что девочка была замкнутой, у нее было много проблем как в школе, так и дома.
По словам подруги погибшей, ее родители разошлись, юная сибирячка жила с папой, а с мамой были плохие взаимоотношения.
В школе, как объяснила собеседница, у подростка особо не было друзей, с несколькими девочками она прекратила общаться незадолго до самоубийства. О своих намерениях не говорила, уточнила собеседница.
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