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В Новосибирской области 14-летняя школьница покончила жизнь самоубийством

Стали известны подробности гибели 14-летней школьницы под Новосибирском.

В группе поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» сообщили, что в рабочем поселке Коченево Новосибирской области пропала 14-летняя девочка.

С 27 августа ее местонахождение было неизвестно.

Позже волонтеры написали, что подростка нашли погибшей.

Как рассказала подруга девочки Сиб.фм, сибирячка покончила жизнь самоубийством.

Собеседница сообщила, что девочка была замкнутой, у нее было много проблем как в школе, так и дома.

По словам подруги погибшей, ее родители разошлись, юная сибирячка жила с папой, а с мамой были плохие взаимоотношения.

В школе, как объяснила собеседница, у подростка особо не было друзей, с несколькими девочками она прекратила общаться незадолго до самоубийства. О своих намерениях не говорила, уточнила собеседница.

Напомним, что новосибирский психотерапевт рассказал, как спасти ребенка от травли в школе.

несчастный случай