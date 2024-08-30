На задержанного экс-замминистра обороны Попова подал в суд экскурсовод

Москвич также подал иск к парку «Патриот», где описывал, что просил о встрече с руководством и направлял обращение на имя замминистра. В судебных материалах говорится, что ответы на обращения он получал, поднятые вопросы находятся в плоскости трудового законодательства, регулирующего отношения работников с дирекцией парка, говорилось в них. Суд и позже апелляционная инстанция оставили иск без удовлетворения.