В Ростовской области утонувшего мужчину нашли спустя три дня поисков

В Семикаракорском районе Ростовской области в реке Дон погиб 28-летний мужчина. Его тело нашли спустя три дня поисков, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла в районе станицы Кочетовской. Пловец зашел в воду, нырнул и исчез. Погибшего мужчину позже обнаружили ниже по течению от места происшествия.
Напомним, еще два похожих случая ранее зафиксировали в Багаевском и Аксайском районах. Тогда сообщалось, что в регионе с начала лета на воде погибли уже 50 человек.
Жителей Ростовской области просят быть осторожными. Нельзя купаться в необорудованных местах, также не следует заходить в воду или плавать на лодке в состоянии опьянения.