Олбани
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области утонувшего мужчину нашли спустя три дня поисков

Тело утонувшего мужчины нашли вблизи станицы Кочетовской в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорском районе Ростовской области в реке Дон погиб 28-летний мужчина. Его тело нашли спустя три дня поисков, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла в районе станицы Кочетовской. Пловец зашел в воду, нырнул и исчез. Погибшего мужчину позже обнаружили ниже по течению от места происшествия.

Напомним, еще два похожих случая ранее зафиксировали в Багаевском и Аксайском районах. Тогда сообщалось, что в регионе с начала лета на воде погибли уже 50 человек.

Жителей Ростовской области просят быть осторожными. Нельзя купаться в необорудованных местах, также не следует заходить в воду или плавать на лодке в состоянии опьянения.