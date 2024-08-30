Скупщика драгметаллов из Иркутска задержали в Красноярске

Жителя Иркутска задержали в Красноярске по подозрению в незаконном приобретении и продаже драгоценных металлов. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на УФСБ края, 41-летнего мужчину остановили транспортные полицейские на станции Иланская. На руках у сибиряка было девять слитков золота.