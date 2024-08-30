Скупщика драгметаллов из Иркутска задержали в Красноярске

Жителя Иркутска задержали в Красноярске по подозрению в незаконном приобретении и продаже драгоценных металлов. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на УФСБ края, 41-летнего мужчину остановили транспортные полицейские на станции Иланская. На руках у сибиряка было девять слитков золота.
— Драгметалл он купил у скупщиков в Иркутске, затем переплавил металл в формы и передал руководителю одной из коммерческих организаций для реализации на аффинажном заводе в Новосибирске, — пишет информационное агентство.
Теперь сибиряку предстоит ответить за содеянное по уголовному делу. Пока жителя областного центра оставили под подпиской о невыезде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ректор одного из высших учебных заведений в Иркутске незаконно сдавал помещения в аренду. Нежилые строения принадлежат университету и предоставлять их он не имел права. Ректора ВУЗа, а также предпринимателя привлекли к ответственности.