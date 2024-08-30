«Поссорилась с сестрой и ушла из дома»: 17-летнюю девушку разыскивают в Бурятии второй день

После ссоры с сестрой 17-летняя девушка ушла из дома в селе Тамир. И после этого ее никто не видел. Поиски пропавшей продолжаются в Кяхтинском районе Бурятии вот уже два дня.
В полиции Республики Бурятия рассказывают, что последний раз девушку видели 28 августа, около часа дня. Обеспокоенная семья начала поиски своими силами. Спустя сутки они поняли, что не справятся без помощи правоохранителей и добровольцев. Ее мама обратилась за помощью в полицию.
Сейчас ее ищет около 40 человек — администрация сельского поселения, педагоги школы, неравнодушные местные жители и полицейские.
— За время поисковых мероприятий обошли дворы, обследовали территорию у водоема на окраине села, а также близлежащий лесной массив. Ищем в пустых зданиях, нежилых домах. Поиски продолжаются, — рассказали в полиции Бурятии.
До этого девушка никогда не убегала из дома, не состоит на учете в ПДН. Живет она в хорошей семье, которая с нетерпением ждет ее возвращения.
Девушка европейской внешности, выглядит на свой возраст, на 17 лет. Роста небольшого, около 155−160 сантиметров. Среднего телосложения, волосы до плеч, покрашены в светло-желтый тон, голубые глаза. В момент исчезновения была одета в кофту (толстовку) белого цвета, в спортивные черные брюки и ботинки на толстой подошве.