«Довезу домой невредимой. Садись!»: история многодетной матери, которая вышла из ресторана, села к незнакомцу и была убита

Ровно год исполнится 10 сентября, как несчастье постучалось в дом многодетной семьи Касимбековых из Забайкалья. 32-летняя Оксана и 36-летний Денис жили душа в душу в небольшом городе Краснокаменск и горя не знали: воспитывали троих детей и мечтали об открытии своего салона красоты. Однако в начале осени 2023 года сибирячка отпросилась у мужа в гости к сестре. Супруги договорились, что она вернется рано утром следующего дня. Но этого не произошло… Почти две недели близкие надеялись и верили, что Оксана объявится живой и невредимой. Но следователи нашли ее тело под камнями в черном мешке за городом. Камеры видеонаблюдения помогли быстро найти убийцу. Им стал 40-летний мужчина. Но как он вышел на многодетную мать? Тогда и вскрылась горькая правда. Оказалось, сибирячка вместе с сестрой в роковую ночь отправились в ресторан в тайне от Дениса. У заведения душегуб в своем авто и поджидал жертву, представившись водителем такси. Но домой так и не довез, задушил строительной стяжкой. Спустя полгода после убийства родные Оксаны услышали долгожданный приговор — 13 лет и три месяца колонии особого режима.