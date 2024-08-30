«Довезу домой невредимой. Садись!»: история многодетной матери, которая вышла из ресторана, села к незнакомцу и была убита

Ровно год исполнится 10 сентября, как несчастье постучалось в дом многодетной семьи Касимбековых из Забайкалья. 32-летняя Оксана и 36-летний Денис жили душа в душу в небольшом городе Краснокаменск и горя не знали: воспитывали троих детей и мечтали об открытии своего салона красоты. Однако в начале осени 2023 года сибирячка отпросилась у мужа в гости к сестре. Супруги договорились, что она вернется рано утром следующего дня. Но этого не произошло… Почти две недели близкие надеялись и верили, что Оксана объявится живой и невредимой. Но следователи нашли ее тело под камнями в черном мешке за городом. Камеры видеонаблюдения помогли быстро найти убийцу. Им стал 40-летний мужчина. Но как он вышел на многодетную мать? Тогда и вскрылась горькая правда. Оказалось, сибирячка вместе с сестрой в роковую ночь отправились в ресторан в тайне от Дениса. У заведения душегуб в своем авто и поджидал жертву, представившись водителем такси. Но домой так и не довез, задушил строительной стяжкой. Спустя полгода после убийства родные Оксаны услышали долгожданный приговор — 13 лет и три месяца колонии особого режима.
Но память о сибирячке будет жить долго. Ведь земляки создали в честь многодетной матери поисковый отряд. Сейчас он насчитывает около 40 волонтеров. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Стал дважды счастливчиком».
В 2024 году Оксана и Денис должны были отметить семь лет со дня совместной жизни. Кстати, познакомились молодые люди в социальных сетях.
«Мгновенно голову потерял», — вспоминает Денис момент, когда случайно наткнулся в интернете на снимок кареглазой красавицы. Откладывать знакомство не стал, сразу написал банальное «привет». Девушка ответила взаимностью. Так все и закрутилось.
— Оксана работала продавцом-кассиром и одна воспитывала двоих детей от первого брака. Четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына она не скрывала. Да и меня малыши ничуть не смущали. Наоборот, с ребятишками сразу нашел общий язык.
Спустя три года после знакомства сибиряк сделал предложение Оксане. Она, конечно, согласилась.
— В тот год я стал дважды счастливчиком. Во-первых, Оксана стала моей женой. А во-вторых, я стал отцом прекрасной дочери.
После рождения девочки молодой отец настоял на увольнении жены. Хотел, чтобы все свое время уделяла детям. Сам же Денис стал работать и зарабатывать за двоих. Он тогда стал директором продуктового магазина.
«Не знал о поездке в ресторан».
У семьи было множество планов на совместную жизнь. Но особенно Касимбековы мечтали переехать в Читу и открыть бизнес. Супруги даже время выбрали для свершения целей. Все ждали, когда подрастет немного младшая дочь, чтобы устроить в детский сад. Но планам не суждено было сбыться…
10 сентября 2023 года Оксана отпросилась у мужа в гости к сестре с ночевкой. Денис не возражал. По его мнению, супруга всю себя отдавала детям, поэтому тоже заслуживала отдыха. Попросил вернуться рано утром следующего дня. Но 11 сентября проснулся в пустой постели. Первым делом позвонил жене, но никто не ответил. Тогда набрал сестру Оксаны.
«Сестры нет у меня дома», — услышал Денис и занервничал. Сибиряк принялся обзванивать всех подруг любимой, к которым она могла уехать в гости. Но никто не знал, где Оксана.
— Через пару часов открылась правда, — вспоминает Денис. — Оказалось, Оксана с сестрой уехали в ресторан без моего ведома. Боялись, что не пущу…
Обещал, что довезет домой невредимой.
В ночное заведение женщины приехали потанцевать. На баре заказали по коктейлю, а после вышли на улицу. На входе в ресторан жена Дениса встретила подруг. Приятельницы разговорились. В это время сестра Оксаны зашла в заведение, чтобы там дождаться ее.
— Прошло время, а сестра не возвращалась. На телефонные звонки и сообщения не отвечала, поэтому пошла искать в ресторане. Но Оксана будто сквозь землю провалилась, — вспоминает сибирячка. Тогда она и решила, что сестра могла уехать с подругами. — Позже и я сама отправилась домой.
После открывшейся правды, Денис тут же обратился в полицию с заявлением. Искали многодетную мать больше недели по всему городу. Ни следа! И только на 11 день поисков Оксану нашли за городом на пустыре в груде камней. Восстановить детали преступления удалось благодаря камерам видеонаблюдения у ночного заведения.
— На кадрах видно, как жена вышла из ресторана и стала ждать такси. Но вдруг на белой Газеле к ней подъехал незнакомец. Как позже сообщили следователи, он представился водителем. Около 20 минут он уговаривал Оксану сесть к нему в авто. Обещал, что довезет домой невредимой… И супруга поддалась уговорам.
Душегуб вывез Оксану в другой микрорайон, где между ними произошла драка. Он начал приставать к многодетной матери, но, получив отказ, схватился за строительную стяжку, хомут… На следующий день преступник вывез тело за город, личные вещи сжег.
По марке авто и госномерам подозреваемого нашли быстро. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель. Отпираться тот не стал, подписал чистосердечное и все рассказал.
«Пусть память о жене живет!».
Около четырех месяцев шло расследование уголовного дела. И в конце января следователи передали его в суд. Спустя месяц душегуб услышал приговор. Также суд постановил взыскать с осужденного компенсацию морального вреда семьи Касимбековых в размере 3 млн руб.
Но 2023 году жители Краснокаменска объединились, чтобы такая трагическая история больше не повторилась.
— Когда мне сообщили о создании отряда, я очень обрадовался. Сам я не вхожу в этот отряд, — рассказывает Денис. — Однако часто слежу за развитием волонтерской организации. Вижу, как ребята тщательно отрабатывают каждый поиск. Пусть память о жене живет вечно!
— Сначала просто хотела объединить всех неравнодушных для поисков Оксаны, — рассказывает Александра Шафоростова, организаторов отряда добровольцев. — Создала чат, где собралось много людей. А когда землячку нашли, не стала удалять сообщество. Ведь помощь может понадобиться каждому человеку. Сколько людей теряется… Страшно!
Сейчас отряд им. Оксаны Касимбековой насчитывает около 40 активных волонтеров. Добровольцы стараются участвовать в каждом поиске не только по Забайкалью, но и Бурятии. И почти каждого получается найти живым и невредимым!