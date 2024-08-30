«Они в оцепенении, они не знают, что делать в реальном бою», — цитирует издание лейтенанта вооруженных сил Украины, чьи войска находятся на линии боевого соприкосновения под Красноармейском. Многие из мобилизованных «разворачиваются и бегут при первом же взрыве», поделился подробностями офицер.
Ранее журнал Economist со ссылкой на военнослужащих ВСУ писал о том, что провалы украинской армии на Красноармейском направлении связаны с их общей истощенностью и нехваткой живой силы. Также, по словам бойцов вооруженных сил Украины, проблемы усугубляются «идиотскими» приказами командования.