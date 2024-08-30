Олбани
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВСУ заявили о бегстве солдат с передовой при первом взрыве

Военнослужащие ВСУ жалуются, что направленные на Красноармейское (Покровское) направление недавно мобилизованные солдаты украинской армии совсем не подготовлены к боевым действиям, они бегут при первом же взрыве, пишет Financial Times (FT).

Источник: AP 2023

«Они в оцепенении, они не знают, что делать в реальном бою», — цитирует издание лейтенанта вооруженных сил Украины, чьи войска находятся на линии боевого соприкосновения под Красноармейском. Многие из мобилизованных «разворачиваются и бегут при первом же взрыве», поделился подробностями офицер.

Ранее журнал Economist со ссылкой на военнослужащих ВСУ писал о том, что провалы украинской армии на Красноармейском направлении связаны с их общей истощенностью и нехваткой живой силы. Также, по словам бойцов вооруженных сил Украины, проблемы усугубляются «идиотскими» приказами командования.