В ВСУ заявили о бегстве солдат с передовой при первом взрыве

«Они в оцепенении, они не знают, что делать в реальном бою», — цитирует издание лейтенанта вооруженных сил Украины, чьи войска находятся на линии боевого соприкосновения под Красноармейском. Многие из мобилизованных «разворачиваются и бегут при первом же взрыве», поделился подробностями офицер.