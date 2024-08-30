В Пермском крае дело о смертельном ДТП с пьяным водителем передано в суд

Дело о смертельном ДТП с пьяным водителем в Пермском крае передано в суд, сообщает ГУ МВД региона.
Как сообщает краевая полиция, смертельная авария произошла в Прикамье в сентябре 2023 года. Утром одного из дней автомобиль «Пежо» двигался по трассе Краснокамск — Оверята. В один момент водитель не справился с управлением на повороте и на большой скорости вылетел в кювет. В момент аварии машина опрокинулась и врезалась в деревья.
Пассажир иномарки скончался на месте ДТП. Уточняется, что он не был пристёгнут ремнём безопасности. В момент освидетельствования на опьянение у водителя иномарки обнаружили 0,67 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. 50-летний мужчина полностью признал свою вину.
Следователи Главного СУ краевого МВД завершили предварительное расследование уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.