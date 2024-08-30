В Пермском крае дело о смертельном ДТП с пьяным водителем передано в суд

Как сообщает краевая полиция, смертельная авария произошла в Прикамье в сентябре 2023 года. Утром одного из дней автомобиль «Пежо» двигался по трассе Краснокамск — Оверята. В один момент водитель не справился с управлением на повороте и на большой скорости вылетел в кювет. В момент аварии машина опрокинулась и врезалась в деревья.