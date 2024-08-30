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Экс-замминистра обороны Попова поместили в «Лефортово»

Экс-замминистра обороны Попова поместили в СИЗО-2 «Лефортово» на 2 месяца.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный в четверг на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, помещен в СИЗО-2 «Лефортово», уточнили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Генерал Попов помещен в СИЗО-2 ФСИН России (Лефортово)», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Попов будет содержаться в Бутырке (СИЗО-2 ГУФСИН по Москве).

СК РФ сообщал, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). В четверг 235-й окружной военный суд арестовал Попова до 29 октября. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, заявившего, что в материалах дела содержится как тайна следствия, так и государственная тайна.