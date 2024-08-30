В Крыму трое подельников организовали незаконную регистрацию мигрантов

В отношении двух подельников следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенную группой лиц по предварительному сговору. В отношении организатора схемы также возбуждены уголовные дела за подстрекательство и пособничество в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ. Подельникам грозит до семи лет лишения свободы.