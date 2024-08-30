В Крыму трое подельников организовали незаконную регистрацию мигрантов

По данным ведомства, гражданин одной из среднеазиатских республик приехал в Севастополь и организовал канал незаконной миграции.
«Он находил мигрантов без необходимых для пребывания в России документов и передавал их своему пособнику — 33-летнему гражданину РФ, который являлся прорабом на строительстве частного дома в г. Бахчисарае. Тот обеспечивал иностранцев оплачиваемой работой и местом жительства — размещал в бытовках на стройке», — говорится в сообщении.
Также организатор незаконной схемы привлек свою знакомую, которая фиктивно ставила иностранных граждан на миграционный учет в МВД Севастополя. Женщина готовила фиктивные бланки уведомлений о прибытии иностранцев. Она регистрировала мигрантов по месту своего жительства, рассказали в ведомстве.
В отношении двух подельников следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенную группой лиц по предварительному сговору. В отношении организатора схемы также возбуждены уголовные дела за подстрекательство и пособничество в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ. Подельникам грозит до семи лет лишения свободы.
В отношении женщины, регистрировавшей иностранцев в своем доме, также возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.
Ранее в Крыму пресекли канал незаконной миграции. Выходцы из Средней Азии нашли в Ялте 12 иностранных граждан, не имевших трудового патента, и обеспечили их оплачиваемой работой.