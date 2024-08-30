Кибермошенники обманули программиста из Краснодара на 3,5 миллиона рублей

По информации УМВД России по Краснодару, инцидент произошел в результате хорошо спланированной схемы мошенничества.



Молодой человек, работающий в сфере информационных технологий, получил сообщение в мессенджере, в котором говорилось о предполагаемой утечке персональных данных сотрудников его компании. Утверждалось, что для предотвращения негативных последствий необходимо выполнить ряд инструкций.



Спустя некоторое время программисту поступил звонок от мошенника, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Лжепредставитель сообщил, что его личные данные могут быть использованы для оформления многомиллионного кредита и что необходимо предпринять срочные меры. В разговоре также принимал участие аферист, выдававший себя за представителя правоохранительных органов, который убедил молодого человека оформить несколько займов на общую сумму 3,5 миллиона рублей и перевести деньги на «безопасный» счет.



Когда программист осознал, что стал жертвой мошенничества, было уже поздно. Пострадавший обратился в полицию, и в настоящее время правоохранительные органы ведут расследование, направленное на установление личностей мошенников и возврат похищенных средств.



Ранее «Новая Кубань» сообщала о других случаях мошенничества в регионе, в том числе о супругах из Армавира, потерявших 5 миллионов рублей из-за телефонных аферистов.