Уничтожал кузов, выбивал стекла, раздирал салон машины: жители Хабаровского края не знают, как спасаться от разъяренных медведей

«Был на рыбалке, спросонья подумал, что теленок… Пока он зеркало грызть не начал! Отпечатки пальцев на стекле оставил, гад. Отпугнули, когда лез за ящиком на крышу в багажник. Ящик в итоге проломил. А убегая, он пытался погрызть колесо. Люди, кто отдыхает, будьте аккуратнее. Медведь здоровый, с пол машины. Когда отпугнули, он побежал в сторону кафе», — поделился Николай, владелец микроавтобуса.