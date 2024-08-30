Уничтожал кузов, выбивал стекла, раздирал салон машины: жители Хабаровского края не знают, как спасаться от разъяренных медведей

В Советско-Гаванском районе участились случаи выхода медведей к людям. В начале недели медведь вблизи Заветы Ильича испортил автомобиль рыбаков у мыса Меньшикова, тогда животное удалось отпугнуть. В конце недели нападение на авто повторилось, теперь ущерб подсчитывает автоледи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ВОВСЕ НЕ ТЕЛЕНОК!
Отдых у воды и рыбалка с друзьями чуть было не обернулась трагедией. Мыс Меньшикова начал пользоваться популярностью у диких зверей. Владелец авто Николай надолго запомнит ночь 26 августа.
«Был на рыбалке, спросонья подумал, что теленок… Пока он зеркало грызть не начал! Отпечатки пальцев на стекле оставил, гад. Отпугнули, когда лез за ящиком на крышу в багажник. Ящик в итоге проломил. А убегая, он пытался погрызть колесо. Люди, кто отдыхает, будьте аккуратнее. Медведь здоровый, с пол машины. Когда отпугнули, он побежал в сторону кафе», — поделился Николай, владелец микроавтобуса.
«НЕ ХОДИТЕ, РЕБЯТА, В ЛЕС»
Вторая машина, подвергшаяся нападению медведя, пострадала сильнее. Пока автолюбительница гуляла по лесу, ее старенький Daihatsu Terios Kid нещадно трепал косолапый… Кузов сильно пострадал, капот помят, дыры над колесами — медведь оторвал куски пластика. Животное что-то пыталось найти внутри и в салоне авто тоже похозяйничало. Выбитые стекла мелкой крошкой высыпались на сиденья, а разбросанные вещи валялись повсюду на траве, вместо подголовников остались только металлические штыри, кресла разорваны. Восстанавливать машину придется долго. Повезло, что и в этом случае никто из людей не пострадал.
«Сходила в лес сегодня называется… Просто… машина в хлам… Я в шоке. Не ходите ребята в лес, хотя бы в ближайшее время», — рассказала Лиза, хозяйка разгромленного авто.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Люди напуганы, такая активность медведей не просто не приятный сюрприз и незапланированные расходы. Деньги можно заработать, машину отремонтировать или купить новую, а жизнь одна. Особенно местные боятся за детей и гадают, когда все это закончится.
Как сообщали ранее специалисты, если медведь несет прямую угрозу жизни и здоровью людей, особь ликвидируется. Но взять комментарий у охотоведов пока не удалось, «КП» — Хабаровск" следит за развитием событий.