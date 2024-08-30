В Хабаровске мужчина пытался угомонить шумную компанию выстрелами

ХАБАРОВСК, 30 авг — РИА Новости. Мужчина в Хабаровске пытался угомонить шумную компанию несколькими выстрелами из охолощенного оружия, недовольный шумом стрелок доставлен в местный отдел полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«В ночное время в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Хабаровску поступило сообщение о том, что в микрорайоне “Большой аэродром” неизвестные производят выстрелы из автоматического оружия», — сообщает краевая полиция.
По данным правоохранителей, в гаражно-строительном кооперативе произошел конфликт между шумно отдыхающей компанией и местным жителем, который занимался работами в своем боксе.
Недовольный шумом мужчина попросил отдыхающих вести себя тише и во время выяснения отношений выстрелил несколько раз из охолощенного аналога автоматического оружия.
«Сотрудники полиции доставили хабаровчанина в отдел для дальнейших разбирательств. Он пояснил, что охолощённый автомат приобрел в специализированном магазине. Образец изъят и направлен на исследование. По данному факту проводится проверка», — отмечает полиция региона.