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ФСБ показала видео с арестованными по делу о наемничестве колумбийцами

ФСБ России задержала двух граждан Колумбии — Хосе Арона Аранду Медину и Александера Анте — по подозрению в участии в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Утверждается, что при обысках у них были найдены военная форма с символикой батальона «Карпатская сечь» и документы, «подтверждающие их незаконные действия». Уголовные дела в отношении мужчин возбуждены по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Наемничество»), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

ФСБ также опубликовала видео с задержанными, которые, судя по кадрам, находятся в СИЗО. Также показаны документы, удостоверяющие их личность, в том числе водительские права, выданные, когда они служили в Национальной армии Колумбии.

Постановления об аресте Хосе Арона Аранды Медины и Александера Анте Лефортовский райсуд Москвы вынес еще 26 августа. Срок их содержания под стражей был установлен до 22 октября 2024 года. При этом в сообщении пресс-службы суда от 28 августа не указывалось, было ли решение вынесено заочно или колумбийцев доставили на заседание.

По информации El Tiempo, 46-летний Александер Анте и 36-летний Хосе Арон Аранда Медина возвращались с Украины в Колумбию с пересадками в Польше, Испании и Венесуэле. 18 июля их остановили в аэропорту Каракаса. Родственники мужчин подтвердили, что с этого момента они перестали выходить на связь. Внимание сотрудников безопасности аэропорта, как пишет El Tiempo, Александер Анте и Хосе Арон Аранда Медина привлекли своей украинской формой с шевронами.

ФСБ