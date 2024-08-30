ФСБ показала видео с арестованными по делу о наемничестве колумбийцами

ФСБ России задержала двух граждан Колумбии — Хосе Арона Аранду Медину и Александера Анте — по подозрению в участии в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Утверждается, что при обысках у них были найдены военная форма с символикой батальона «Карпатская сечь» и документы, «подтверждающие их незаконные действия». Уголовные дела в отношении мужчин возбуждены по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Наемничество»), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.