ФСБ показала видео с арестованными по делу о наемничестве колумбийцами

ФСБ также опубликовала видео с задержанными, которые, судя по кадрам, находятся в СИЗО. Также показаны документы, удостоверяющие их личность, в том числе водительские права, выданные, когда они служили в Национальной армии Колумбии.
Постановления об аресте Хосе Арона Аранды Медины и Александера Анте Лефортовский райсуд Москвы вынес еще 26 августа. Срок их содержания под стражей был установлен до 22 октября 2024 года. При этом в сообщении пресс-службы суда от 28 августа не указывалось, было ли решение вынесено заочно или колумбийцев доставили на заседание.
По информации El Tiempo, 46-летний Александер Анте и 36-летний Хосе Арон Аранда Медина возвращались с Украины в Колумбию с пересадками в Польше, Испании и Венесуэле. 18 июля их остановили в аэропорту Каракаса. Родственники мужчин подтвердили, что с этого момента они перестали выходить на связь. Внимание сотрудников безопасности аэропорта, как пишет El Tiempo, Александер Анте и Хосе Арон Аранда Медина привлекли своей украинской формой с шевронами.