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Прокуратура взялась за дело о пожаре на Богаткова в Новосибирске

29 августа в жилом доме на улице Бориса Богаткова произошло возгорание.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Новосибирской области начала проверку.

Сообщение о пожаре поступило в спасательную службу в 14:50.

Специалисты установили, что горела квартира на втором этаже 9-этажного дома № 252. На фотографии зафиксирован почерневший фасад дома над рамой.

Со 2 по 6 этаж квартиры в подъезде был задымлены. С верхних этажей эвакуировали взрослого и двух детей, всего спасли 8 человек. Одну женщину пришлось эвакуировать через окно.

Пострадала 27-летняя женщина. ей пришлось обращаться за медицинской помощью из-за отравления угарным газом.

Прокуратура Новосибирской области устанавливает причины возгорания.

МК в Новосибирске подробно писал о возгорании, произошедшем на улице Бориса Богаткова.

Прокуратура