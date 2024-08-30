Прокуратура взялась за дело о пожаре на Богаткова в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области начала проверку.
Сообщение о пожаре поступило в спасательную службу в 14:50.
Специалисты установили, что горела квартира на втором этаже 9-этажного дома № 252. На фотографии зафиксирован почерневший фасад дома над рамой.
Со 2 по 6 этаж квартиры в подъезде был задымлены. С верхних этажей эвакуировали взрослого и двух детей, всего спасли 8 человек. Одну женщину пришлось эвакуировать через окно.
Пострадала 27-летняя женщина. ей пришлось обращаться за медицинской помощью из-за отравления угарным газом.
Прокуратура Новосибирской области устанавливает причины возгорания.
МК в Новосибирске подробно писал о возгорании, произошедшем на улице Бориса Богаткова.